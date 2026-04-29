Visita all' abbazia di Praglia | una storia millenaria

Sabato 9 maggio 2026, l’abbazia di Praglia, situata tra i Colli Euganei, ha aperto le sue porte ai visitatori. L’edificio, che vanta una storia di secoli, si trova in un contesto naturale tranquillo e suggestivo. Fin dalla prima occhiata si percepisce come la regola benedettina del “Ora et labora” sia ancora viva e rispettata all’interno della struttura.

Sabato 9 Maggio 2026. Immersa e circondata dai suggestivi e quieti Colli Euganei, l'antica abbazia di Praglia accoglie i visitatori da secoli, e fin da subito si intuisce come la regola benedettina del “Ora et labora” sia qui pienamente osservata. Un luogo ricco di fascino, fede, storia e arte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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