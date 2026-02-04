Alla scoperta dell' Abbazia di Praglia | una storia millenaria

Sabato 14 febbraio 2026, l’Abbazia di Praglia si apre ai visitatori tra i Colli Euganei. L’antica struttura, che da secoli accoglie i pellegrini e gli appassionati, trasmette ancora tutto il suo fascino. Camminando tra le sue mura, si percepisce immediatamente come la regola benedettina “Ora et labora” sia viva e rispettata. Un luogo che, nonostante il passare del tempo, mantiene intatta la sua atmosfera di pace e spiritualità.

Sabato 14 Febbraio 2026. Immersa e circondata dai suggestivi e quieti Colli Euganei, l'antica abbazia di Praglia accoglie i visitatori da secoli, e fin da subito si intuisce come la regola benedettina del “Ora et labora” sia qui pienamente osservata. Un luogo ricco di fascino, fede, storia e arte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Abbazia Praglia Visita all'Abbazia di Praglia: una storia millenaria L’Abbazia di Praglia, situata tra i tranquilli Colli Euganei, è un importante sito di interesse storico e religioso. Tesori del territorio: la millenaria Abbazia di Cava de’ Tirreni incanta i visitatori tra spiritualità, arte e storia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Abbazia Praglia Argomenti discussi: La pergamena che sancisce la nascita dell'abbazia di Novalesa; Cosa fare dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 in Abruzzo eventi per bambini e adulti; La Grecia a Roma: nuove visite guidate gratuite e audioguida inclusa, ai Musei Capitolini; L’Abbazia di Montecassino celebra per la prima volta la memoria liturgica di Santa Scolastica. Visita guidata alla scoperta dell'Abbazia di S. EgidioAi piedi del Monte Canto, immersa nel silenzio e nella natura di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sorge un luogo che sembra sospeso nel tempo: l’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella. Un piccolo gioiello ... ecodibergamo.it Alla scoperta della magnifica abbazia candidata all'UnescoNon appena ci si ritrova al suo cospetto si rimane immediatamente colpiti da tanta magnificenza. L'abbazia di San Pietro al Monte è gioiello in stile romanico incastonato nei boschi di Civate. Sita a ... monzatoday.it Alla scoperta dell'Abbazia di Carceri e del museo della civiltà contadina - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.