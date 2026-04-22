Abbazia di Praglia | tra silenzio storia e la meraviglia della biblioteca

Venerdì 22 maggio si terrà una visita guidata presso l'Abbazia di Praglia, un complesso monastico situato nei Colli Euganei. L’evento offrirà l’opportunità di esplorare il luogo, noto per il suo silenzio e la sua storia, e di ammirare la biblioteca che conserva numerosi volumi antichi. La visita è aperta al pubblico e si svolgerà seguendo un percorso organizzato all’interno dell’abbazia.

Venerdì 22 maggio è in programma una visita guidata alla suggestiva Abbazia di Praglia, uno dei complessi monastici più affascinanti dei Colli Euganei. Immersa nel verde e ancora oggi abitata dalla comunità benedettina, l’abbazia rappresenta un luogo dove arte, storia e spiritualità convivono in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta dell'Abbazia di Praglia: una storia millenaria "L'abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei"Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un'escursione che coniuga natura, storia, arte e cultura, all'interno del primo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Abbazia di Praglia: tra silenzio, storia e la meraviglia della biblioteca il 22 maggio 2026; L'Agenzia del demanio rinnova la concessione dell'Abbazia di San Giorgio; Abano Terme: cosa vedere tra terme, ville venete e ristoranti; Stanghella. Borghi, locande, alberi sacri in una carta catastale del Seicento. Abbazia di Praglia: tra silenzio, storia e la meraviglia della bibliotecaVenerdì 22 maggio è in programma una visita guidata alla suggestiva Abbazia di Praglia, uno dei complessi monastici più affascinanti dei Colli Euganei. Immersa nel verde e ancora oggi abitata dalla ... padovaoggi.it Abbazia di Praglia, 2 milioni di euro per restaurare la scalinata e la chiesa dell'AssuntaTEOLO (PADOVA) - Due milioni di euro per restaurare alcune parti dell'abbazia di Praglia, uno dei più simbolici edifici religiosi del Padovano, monastero benedettino risalente all'XI secolo ... ilgazzettino.it Si è svolto in questi giorni presso l’Abbazia di Praglia il corso 'Analisi del liquido sinoviale e tecniche di artrocentesi e infiltrazioni articolari' dedicato agli specializzandi italiani di reumatologia. Sono state illustrate tutte le procedure ambulatoriali che vengono e - facebook.com facebook