Vis il monito della curva Prato a squadra e società In vacanza si va a fine stagione Così si danneggia l’immagine

Da sport.quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio chiaro è arrivato dalla curva Prato, che ha rivolto un avvertimento alla squadra e alla società. La comunicazione sottolinea che le vacanze devono essere prese solo al termine della stagione, e non nel momento in cui si raggiunge un obiettivo importante. Si invita quindi a rispettare questa regola per non compromettere l’immagine della squadra.

Il messaggio per squadra e società è chiaro: in vacanza ci andate quando è finita la stagione, non quando avete raggiunto l’obbiettivo. La maglia si onora fino alla fine, nel rispetto di tutte le persone che vi seguono e che fanno sacrifici. Quelle stesse persone che domenica sono andate via dal Benelli indignate, non rappresentate da prestazioni indecorose, specialmente a fine partita. La gente si incazza, e fa bene, perché ci tiene. Voi siete professionisti, e al posto di mettere grinta e rabbia per fare certi teatrini sotto il settore e ai cancelli, mettetele quando conta. Non ha usato mezzi termini la Curva Prato, nel comunicato postato ieri nella propria pagina Facebook, per esprimere l’insoddisfazione dovuta al recente periodo di flessione vissino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vis il monito della curva prato a squadra e societ224 in vacanza si va a fine stagione cos236 si danneggia l8217immagine
© Sport.quotidiano.net - Vis, il monito della curva Prato a squadra e società. "In vacanza si va a fine stagione. Così si danneggia l’immagine»

Notizie correlate

La decisione della società. Recanatese in silenzio stampa. Non si parla fino a fine stagioneDalle "segrete stanze" della Recanatese trapela ben poco se non che il silenzio stampa si protrarrà sino al termine della stagione.

Leggi anche: Incertezze tra campo e società: Salernitana, così non si va avanti

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il monito dell’Anpi: La memoria non si deforma. Il sindaco lascia la piazza; 25 aprile elettorale a Bordighera: il monito del commissario prefettizio; Femminicidio a Foggia, il monito di Mons. Ferretti: Si confonde l’amore con il possesso. Troppe armi in circolazione; Sanità, la preoccupazione di Fimmg Milano: con la riforma Schillaci molti medici di base lasceranno.

vis il monito dellaVis, il monito della curva Prato a squadra e società. In vacanza si va a fine stagione. Così si danneggia l’immagine»Lo striscione dedicato dalla curva a Bruno Cantone, ex giocatore e allenatore della Vis ed esempio di grande serietà, lealtà e sportività ... sport.quotidiano.net

vis il monito dellaVis, the Prato fans' warning to the team and club. You go on vacation at the end of the season. That's damaging your image.Il messaggio per squadra e società è chiaro: in vacanza ci andate quando è finita la stagione, non quando avete raggiunto l’obbiettivo. La maglia si onora fino alla fine, nel rispetto di tutte le pers ... sport.quotidiano.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.