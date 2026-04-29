Vis il monito della curva Prato a squadra e società In vacanza si va a fine stagione Così si danneggia l’immagine

Un messaggio chiaro è arrivato dalla curva Prato, che ha rivolto un avvertimento alla squadra e alla società. La comunicazione sottolinea che le vacanze devono essere prese solo al termine della stagione, e non nel momento in cui si raggiunge un obiettivo importante. Si invita quindi a rispettare questa regola per non compromettere l’immagine della squadra.

Il messaggio per squadra e società è chiaro: in vacanza ci andate quando è finita la stagione, non quando avete raggiunto l’obbiettivo. La maglia si onora fino alla fine, nel rispetto di tutte le persone che vi seguono e che fanno sacrifici. Quelle stesse persone che domenica sono andate via dal Benelli indignate, non rappresentate da prestazioni indecorose, specialmente a fine partita. La gente si incazza, e fa bene, perché ci tiene. Voi siete professionisti, e al posto di mettere grinta e rabbia per fare certi teatrini sotto il settore e ai cancelli, mettetele quando conta. Non ha usato mezzi termini la Curva Prato, nel comunicato postato ieri nella propria pagina Facebook, per esprimere l’insoddisfazione dovuta al recente periodo di flessione vissino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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