Incertezze tra campo e società | Salernitana così non si va avanti

La squadra di calcio di Salerno ha subito una sconfitta pesante nella partita disputata allo stadio Viviani, lasciando il campo con evidenti segni di difficoltà e un risultato che ha ridimensionato le aspettative. La prestazione non è stata soddisfacente e ha evidenziato una crisi tra le dinamiche di gioco e la gestione societaria. La sfida ha lasciato molte questioni aperte sul futuro della squadra e sulla sua stabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Una debacle senza appello. La Salernitana esce dal Viviani con le ossa rotte e – soprattutto – fortemente ridimensionata. E non è soltanto il terzo posto nuovamente perso – per differenza reti – a rendere amara l’analisi della Caporetto potentina. La Salernitana vista in Lucania è apparsa lontanissima dallo “standard” delle ultime tre vittorie consecutive. Eppure la sensazione iniziale, dopo il primo gol subìto, era di una squadra in grado di fare bottino pieno grazie alle reti di Lescano e Tascone. Invece il Potenza con un clamoroso poker di reti in successione, ha schiantato i granata e – forse – definitivamente chiuso la porta all’idea di un arrivo al terzo posto che avrebbe dato un sapore diverso alla lotteria dei playoff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incertezze tra campo e società: Salernitana, così non si va avanti Articoli correlati Leggi anche: Amianto in via Viaccia “Così non si va avanti“ Promosport, il campo fa acqua: "Così non si può andare avanti"Altroché campo sportivo: in casa Promosport, quando piove, sembra di atterrare sulla Luna. Aggiornamenti e notizie su Incertezze tra campo e società... Temi più discussi: Canapa industriale, segnali incoraggianti dal mercato nonostante le incertezze normative; Giochi del Mediterraneo: incertezze sui lavori per il centro nautico; Cutrofiano: Melissano per il bis, Ligori sfidante in attesa della terza lista; Spesso non si investe in startup per le incertezze fiscali, ecco perché i VC saranno i primi beneficiari del 28esimo regime. Baskérs e Scirea in campo tra le incertezzeSono passati più di sei mesi, da quel weekend di fine febbraio che ha visto in campo per l’ultima volta il basket dei campionati regionali, quello che da anni vede protagonisti Baskérs Forlimpopoli e ... ilrestodelcarlino.it Politica in fibrillazione. Giorni cruciali: piano USA in salita per l’Ucraina, regionali tra polemiche e incertezzePolitica in fibrillazione. Fuori e dentro l’Italia. Scorrono ore cruciali. Usciamo da una settimana ad alta tensione, entriamo in un’altra che promette nuovi scossoni specialmente sul piano ... blitzquotidiano.it Rete 7 - Canale 99. . DMO CILENTO, PARLA COCCORULLO: INCERTEZZE E DIVISIONI A DUE GIORNI DALLA SCADENZA - facebook.com facebook Fragilità e incertezze si manifestano spesso nella fascia tra i 25 e i 35 anni. Ma, secondo gli esperti, è proprio oscillando tra desideri e fallimenti che la strada si apre x.com