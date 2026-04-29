Vis Artena calcio Alessio Botticelli | Il derby vinto? Che gioia ma mancano sei punti

La Vis Artena ha ottenuto una vittoria nel derby contro un'altra squadra del campionato di Prima categoria, nel girone E. A due turni dalla conclusione, i rossoverdi sono ancora in testa alla classifica, con un punto di margine sul Villanova, che sarà il prossimo avversario il 17 maggio. Il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per il risultato, ma ha ricordato che mancano ancora sei punti da conquistare.

Artena (Rm) – La Vis Artena ha superato un altro durissimo ostacolo. A due giornate dalla fine di un durissimo campionato di Prima categoria (nel girone E) i rossoverdi mantengono un prezioso punto di vantaggio sul Villanova secondo che tra l’altro il prossimo 17 maggio sarà anche l’avversario.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vis Artena, luci accese e polemiche spente. Cimini replica alla politica: «Quale spreco? Investiamo noi dove mancano le strutture» Leggi anche: Vis Artena calcio, Farruggio: “Entriamo in una settimana di grandi emozioni” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vis Artena (calcio, Prima cat.), Alessio Botticelli: Il derby vinto? Che gioia, ma mancano sei punti; Vis Artena (calcio, Prima cat.), Farruggio: Entriamo in una settimana di grandi emozioni; Vis Artena (calcio), Picci e gli Esordienti 2014: Mi regalano davvero delle belle soddisfazioni; Aranova. Alessio Teti: Quello vissuto nella giornata di domenica rimarrà scolpito nel cuore di tutti, questa è la vittoria di una società. Vis Artena (calcio, Prima cat.), Farruggio: Entriamo in una settimana di grandi emozioniTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Artena (Rm) – Una settimana in cui ci si gioca tantissimo. Sono giorni caldi per la Prima categoria della Vis Artena e non si parla delle tempera ... osservatoreitalia.eu Vis Artena (calcio), Picci e gli Esordienti 2014: Mi regalano davvero delle belle soddisfazioniTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Artena (Rm) – Dopo oltre trent’anni di percorso da allenatore di agonistica e prime squadre, nella scorsa stagione ha accettato la proposta della ... osservatoreitalia.eu Il campo ha parlato: mercoledì scorso la #VisArtena ha battuto la Fulgur Tuscania 2-0 e ha raggiunto in finale di Coppa Lazio il ASD A. Ferraris Villanova 1956 Dopo la lunghissima sfida in campionato, le due squadre dunque chiuderanno questa interminabile - facebook.com facebook Vis Artena calcio, Farruggio: “Entriamo in una settimana di grandi emozioni” ift.tt/VK9QzPS x.com