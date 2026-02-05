Vis Artena luci accese e polemiche spente Cimini replica alla politica | Quale spreco? Investiamo noi dove mancano le strutture

La Vis Artena risponde alle accuse sulla gestione dell’illuminazione del campo comunale. La società ribatte che gli investimenti sono necessari dove mancano le strutture e che non si tratta di spreco. La questione ha acceso il dibattito tra chi critica e chi difende le scelte fatte finora.

