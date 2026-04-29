Virgo Fidelis ecco la mostra fotografica su carabinieri e devozione mariana

A Agrigento, dal 3 al 31 maggio, si svolge la mostra fotografica intitolata “Virgo Fidelis – L’Arma dei carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento”. L’esposizione si tiene negli spazi dell’ex chiesa San Sebastiano all’Ospedale e presenta immagini che riguardano il rapporto tra i carabinieri, la fede e la devozione mariana nella zona. Il percorso si concentra su aspetti di identità e tradizione legati all’istituzione.

Percorso tra fede, identità e istituzioni ad Agrigento con la mostra fotografica “Virgo Fidelis – L’Arma dei carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento” in programma dal 3 al 31 maggio negli spazi dell’ex chiesa San Sebastiano all’Ospedale. L’inaugurazione è fissata per il 3.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Belmonte Sabina: il Coro “Virgo Fidelis” dell’Arma in concerto il 14 febbraio 2026: evento culturale e civile.Belmonte in Sabina si prepara ad accogliere un evento di rilevanza artistica e culturale: sabato 14 febbraio 2026, la Chiesa del Santissimo Salvatore... ’Un occhio su Gaza’. Mostra fotografica delle suore in clausuraOggi, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, ci sarà la presentazione della mostra per Gaza organizzata negli scorsi... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Madonna dell’Udienza: la reliquia del beato Livatino e la mostra Virgo Fidelis a Sambuca di Sicilia. Virgo Fidelis, ecco la mostra fotografica su carabinieri e devozione marianaPercorso tra fede, identità e istituzioni ad Agrigento con la mostra fotografica Virgo Fidelis – L’Arma dei carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento in programma dal 3 al 31 ... agrigentonotizie.it Madonna dell’Udienza: la reliquia del beato Livatino e la mostra Virgo Fidelis a Sambuca di SiciliaLa reliquia del beato Rosario Livatino e la mostra Virgo Fidelis arrivano a Sambuca di Sicilia. Ecco il testo integrale del comunicato stampa che annuncia l’evento: In occasione dei festeggiamenti in ... quilicata.it