’Un occhio su Gaza’ Mostra fotografica delle suore in clausura

Le suore di clausura clarisse di Aulla hanno organizzato una mostra fotografica su Gaza, dopo aver raccolto immagini durante le loro visite e preghiere nella regione. La mostra, intitolata “Un occhio su Gaza”, sarà aperta oggi alle 17 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa. Un evento che permette ai visitatori di vedere da vicino le condizioni di vita nella Striscia e di conoscere meglio le storie delle persone che vi abitano.

Oggi, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, ci sarà la presentazione della mostra per Gaza organizzata negli scorsi mesi dalle suore di clausura clarisse del monastero di Aulla. Una mostra di fotografie – #unocchiosugaza – che spiegano la realtà di Gaza meglio di qualunque parola. "Abbiamo preso parte a questa forte iniziativa di guardare con cuore aperto a Gaza e a tutto il mondo che soffre – hanno spiegato le suore –. La vita contemplativa, non é disincarnazione, ma condivisione toccante con lo sguardo di Cristo compatente il mondo. E’ uno sguardo che tocca, e un tocco che guarda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

