’Un occhio su Gaza’ Mostra fotografica delle suore in clausura
Le suore di clausura clarisse di Aulla hanno organizzato una mostra fotografica su Gaza, dopo aver raccolto immagini durante le loro visite e preghiere nella regione. La mostra, intitolata “Un occhio su Gaza”, sarà aperta oggi alle 17 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa. Un evento che permette ai visitatori di vedere da vicino le condizioni di vita nella Striscia e di conoscere meglio le storie delle persone che vi abitano.
Oggi, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, ci sarà la presentazione della mostra per Gaza organizzata negli scorsi mesi dalle suore di clausura clarisse del monastero di Aulla. Una mostra di fotografie – #unocchiosugaza – che spiegano la realtà di Gaza meglio di qualunque parola. "Abbiamo preso parte a questa forte iniziativa di guardare con cuore aperto a Gaza e a tutto il mondo che soffre – hanno spiegato le suore –. La vita contemplativa, non é disincarnazione, ma condivisione toccante con lo sguardo di Cristo compatente il mondo. E’ uno sguardo che tocca, e un tocco che guarda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dalla clausura alla Spagna. I mille tesori delle suore alla fiera grande di Madrid
Dalla clausura di Pratovecchio alla fiera di Madrid, un viaggio tra i tesori delle suore.
«Sono stata tra le suore di clausura, nel monastero dove una mia ex allieva sta seguendo la sua vocazione (dopo la laurea in biotecnologie)»
Ho avuto l’opportunità di visitare un monastero di clausura, dove una mia ex allieva, dopo aver conseguito una laurea in biotecnologie, ha scelto di seguire la sua vocazione religiosa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ’Un occhio su Gaza’. Mostra fotografica delle suore in clausura; Gaza non è Auschwitz. È Auschwitz. Non è meno di Auschwitz; Arundhati Roy: Sono disgustata dalla posizione su Gaza, non vado a Berlino; Francesca Albanese, come l’odio per Israele ha screditato l’Onu: ne valeva la pena?.
Perché non dobbiamo smettere di avere tutti gli occhi su Gaza e sulla CisgiordaniaSe hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ... fanpage.it
Occhi aperti su GazaSabato 21 febbraio, a partire dalle ore 14,30, il Kantiere di Verbania Possaccio ospiterà Occhi aperti su Gaza, una giornata di informazione, confronto culturale, musica e solidarietà dedicata alla ... verbanianotizie.it
New Podcast! "Occhi su Gaza, diario di bordo #148" on @spreaker x.com
INFERNO GAZA: occhi aperti sulla Striscia. Vergogna del mondo. L'indipendenza di un giornalista è DOVERE E SALE del servizio pubblico. Chi è asservito non può essere credibile. Sono i bimbi a testimoniare l'orrore coi loro corpicini deturpati. Bimbi terroriz - facebook.com facebook