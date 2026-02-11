Belmonte Sabina | il Coro Virgo Fidelis dell’Arma in concerto il 14 febbraio 2026 | evento culturale e civile

Belmonte Sabina si prepara a vivere un momento importante con il concerto del Coro “Virgo Fidelis” dell’Arma dei Carabinieri, in programma sabato 14 febbraio. La chiesa del Santissimo Salvatore ospiterà l’evento, organizzato dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Longone Sabino in collaborazione con il Comune. Un appuntamento che unisce musica e impegno civile, attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

Belmonte in Sabina si prepara ad accogliere un evento di rilevanza artistica e culturale: sabato 14 febbraio 2026, la Chiesa del Santissimo Salvatore ospiterà il concerto del Coro “Virgo Fidelis” dell’Arma dei Carabinieri, un’iniziativa promossa dalla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Longone Sabino in collaborazione con il Comune locale. L’evento, che vedrà la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, culminerà con un momento conviviale offerto dall’amministrazione comunale. L’attesa è palpabile in questa cittadina sabina, incastonata nel cuore del reatino. La scelta di Belmonte in Sabina come sede del concerto non è casuale, ma testimonia l’impegno delle associazioni locali nel promuovere iniziative che valorizzino il territorio e la sua comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

