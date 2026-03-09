Massini racconta Putin | Con Berlusconi e in Italia abbiamo fatto finta di non vedere chi era

Massini ha parlato di Putin, affermando che con Berlusconi e in Italia si è fatto finta di non riconoscere chi fosse realmente. Il commento arriva a vent’anni dall’uccisione di Anna Politkovskaja, avvenuta a Mosca il 7 ottobre 2006, e mercoledì 11 è stato ricordato questo evento. La discussione si è concentrata su come i leader europei abbiano gestito le relazioni con il presidente russo.

A vent’anni dall’ assassinio di Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, mercoledì 11 marzo 2026 arriva in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+ “ Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin ”, evento televisivo di e con Stefano Massini che porta in scena un racconto in prima persona di Vladimir Putin. Riflessioni forti emergono anche sul rapporto tra il leader russo e l’ Italia: “Noi abbiamo, con grande opportunismo, in qualche modo preferito chiudere gli occhi. Abbiamo pensato che la Russia fosse diventata un tenero agnellino. sì i giornalisti spariscono, sì la guerra con la Cecenia viene usata per campagna elettorale, sì va bene Beslan, va bene le vedove del Dubrovka. 🔗 Leggi su Lapresse.it

