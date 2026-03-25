Antonio Di Gennaro | Gattuso CT dell'Italia è uno scherzo del destino Spalletti l'hanno fatto fuori

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo, ha commentato i problemi del calcio italiano e la situazione della Nazionale, che si prepara ai playoff per i Mondiali del 2026. Ha anche ricordato il successo ottenuto agli Europei del 2021. In un'intervista a Fanpage.it, Di Gennaro ha espresso opinioni sulla scelta di Gattuso come commissario tecnico e ha fatto riferimento alle decisioni prese in passato riguardo alla guida tecnica della squadra.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, da anni apprezzato talent della TV ha parlato a Fanpage.it dei mali del calcio italiano e della Nazionale che si appresta a disputare i playoff dei Mondiali 2026, ricordando anche il trionfo degli Europei 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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