Antonio Di Gennaro | Gattuso CT dell'Italia è uno scherzo del destino Spalletti l'hanno fatto fuori

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore televisivo, ha commentato i problemi del calcio italiano e la situazione della Nazionale, che si prepara ai playoff per i Mondiali del 2026. Ha anche ricordato il successo ottenuto agli Europei del 2021. In un'intervista a Fanpage.it, Di Gennaro ha espresso opinioni sulla scelta di Gattuso come commissario tecnico e ha fatto riferimento alle decisioni prese in passato riguardo alla guida tecnica della squadra.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, da anni apprezzato talent della TV ha parlato a Fanpage.it dei mali del calcio italiano e della Nazionale che si appresta a disputare i playoff dei Mondiali 2026, ricordando anche il trionfo degli Europei 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il CT dell’Irlanda del Nord prima della sfida all’Italia: “Abbiamo più da guadagnare che da perdere”Il Ct dell'Irlanda del Nord spera nell'impresa della sua Nazionale contro l'Italia di Gattuso nei playoff Mondiali: "Siamo una squadra giovane, in... Leggi anche: Gattuso e l’Italia ai playoff con l’Irlanda: “I miei giocatori non sono degli scappati di casa” Tutto quello che riguarda Antonio Di Gennaro 8220 Gattuso CT dell... Temi più discussi: Antonio Di Gennaro: Gattuso CT dell'Italia è uno scherzo del destino. Spalletti l'hanno fatto fuori; Di Gennaro sicuro: Il vero De Bruyne è quello di adesso, non quello della scorsa estate; Di Gennaro: Napoli in grande risalita. Inter? Ha il 70% di probabilità di vittoria; Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: salta gli spareggi Mondiali, ecco perché. Al suo posto Cambiaghi. Italia, venerdì le convocazioni di Gattuso: quattro assenti e tante scelte già fatteNella giornata di venerdì il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ufficializzerà la lista dei convocati per il play-off mondiale. tuttonapoli.net Infortunio Vergara, sfuma il sogno azzurro per il napoletano: i possibili convocati di GattusoL’infortunio di Antonio Vergara modifica i piani del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff per il FIFA World Cup 2026. Il centrocampista offensivo del Napoli, fermato da ... tuttonapoli.net Minaccia di pubblicare video intimi dell'ex: figlio di Antonio Di Gennaro assolto dall'accusa di tentata estorsione x.com Si chiude con un’assoluzione piena il processo a carico del calciatore barese Andrea Di Gennaro, 35enne figlio dell’ex calciatore del Bari e ora commentatore televisivo Antonio Di Gennaro, accusato di tentata estorsione nei confronti della ex fidanzata per la - facebook.com facebook