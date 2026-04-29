Violenza domestica l' uccisione di Stefania riaccende i riflettori | perché è così difficile fuggire da un amore che uccide

A pochi giorni dall'omicidio di Stefania Rago a Foggia, si approfondiscono i dettagli sulla vicenda. La donna, secondo quanto riferito, avrebbe subito violenze da parte del marito per diversi anni. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla difficoltà di lasciare relazioni caratterizzate da abusi e violenza, in un contesto in cui i segnali di pericolo spesso non vengono riconosciuti o affrontati tempestivamente.

A pochi giorni dall’ennesimo femminicidio avvenuto a Foggia (l'uccisione di Stefania Rago), emergono dettagli che rendono il quadro ancora più drammatico: la vittima, come è stato ricostruito, subiva violenze da anni da parte del marito. Una realtà purtroppo non isolata, che impone una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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