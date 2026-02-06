Quindicenne denuncia violenza domestica dopo anni di sofferenza | Non volevo più vivere così

Un quindicenne ha lasciato la casa di famiglia e ha chiamato la polizia per denunciare anni di abusi. Il ragazzo, che ha subito violenze fisiche e psicologiche, ha deciso di parlare dopo averne abbastanza di vivere in quella situazione. La polizia ora indaga su quanto accaduto.

**Lead** Un ragazzo di quindici anni, ormai da tempo vittima di abusi fisici e psicologici, ha fugato di casa e chiamato la polizia per denunciare anni di violenza domestica. Il suo racconto, emerso nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio 2026, è stato accoltato con urgenza da un team di agenti della Questura di Novara, che hanno immediatamente iniziato l’indagine. Secondo quanto riportato, il giovane era stato colpito con cinture, fili, bastoni e utensili domestici almeno tre volte a settimana, fin dai tempi dell’infanzia. Le violenze, ormai cronologicamente consolidate, avevano lasciato un segno indelebile sull’intero sviluppo emotivo e psichico del ragazzo, che non riusciva più a sopportare la sofferenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Violenza Domestica

Un uomo di 31 anni, ricercato in Romania per un mandato d’arresto europeo, si è consegnato alle forze dell’ordine di Udine.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Violenza Domestica

Argomenti discussi: Mi hanno stuprata, ragazza denuncia di essere stata violentata nella stazione di Milano Porta Garibaldi; Dal Marocco a Torino, matrimonio combinato e accuse di violenza domestica; Inaugurata l’aula protetta per le vittime di violenza. Le foto; Civitavecchia - Medico del San Paolo sotto codice rosso: braccialetto elettronico per l’ex segretario Pd.

Picchiato per i voti bassi, a 15 anni chiede aiuto e denuncia anni di violenze subite in famigliaPer anni ha incassato botte in silenzio, convinto che fosse una colpa non essere all’altezza delle aspettative dei genitori. A quindici anni, però, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. La sua sto ... giornalelavoce.it

Novara, 15enne ripetutamente picchiato dai genitori: denuncia dopo l’aiuto di un amico e dell’IAA Novara un ragazzo di 15 anni denuncia anni di violenze domestiche. Decisivi l’aiuto di un amico e il confronto con l’IA ... quotidianopiemontese.it

Gragnano: quindicenne con un armato denunciato dai Carabinieri #gragnano #Carabinieri #Denuncia facebook