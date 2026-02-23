La violenza in un canile in Romania riaccende i riflettori sulle stragi di cani Turetta | Queste cose le vedo da 20 anni | panorama disastroso

Le immagini di un canile pubblico a Suraia, in Romania, mostrano una brutale uccisione di cani, causata da pratiche crudeli e ignoranza. La scoperta, realizzata con una telecamera nascosta, ha scioccato chiunque le abbia viste. Questa scena riaccende il dibattito sulle condizioni di abbandono e maltrattamenti degli animali nelle strutture pubbliche del Paese. La situazione si trascina da oltre vent’anni, evidenziando un problema ancora irrisolto.

Le immagini riprese con una telecamera nascosta della mattanza dei cani rinchiusi in un canile pubblico a Suraia, in Romania, hanno sconvolto l'opinione pubblica. La Presidente della Fondazione Save The Dogs and Other Animals, l'italiana Turetta che da 25 anni opera nel paese per la protezione degli animali a Kodami: "Mi auguro che quelle immagini atroci abbiano aperto le menti e i cuori anche nella nostra città".