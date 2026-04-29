Violenza a scuola a Forlì rissa tra studenti durante la ricreazione finisce a pugni | un diciottenne in ospedale e indagini dei carabinieri in corso

Durante la ricreazione in un liceo di Forlì si è verificata una rissa tra due studenti. La colluttazione è degenerata e sono stati coinvolti pugni, con un diciottenne che è stato portato in ospedale. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La scuola ha confermato l’episodio, che si è svolto nel cortile durante l’intervallo.