Violenza tra i banchi di scuola Maxi rissa tra ragazzi al Malatesta Per sedarla arrivano i carabinieri

Una rissa tra studenti al Malatesta ha scatenato il caos tra i corridoi, con spintoni e calci tra due gruppi di adolescenti. Durante la colluttazione, alcuni hanno pensato di vedere un’arma, aumentando il panico tra i presenti. La scuola ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine, che sono intervenute velocemente con le sirene. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, mentre i carabinieri cercavano di calmare la situazione.

Due gruppi di studenti che si affrontano tra i corridoi della scuola tra spintoni e calci, qualcuno che crede di vedere spuntare una lama in mezzo alla confusione, l'allarme che parte immediatamente facendo accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri a sirene spiegate. Mattinata ad altissima tensione quella vissuta ieri all'istituto alberghiero 'Malatesta' di Marebello, dove una zuffa tra studenti ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine, anche se la situazione alla fine è apparsa meno grave del previsto e il tutto si è concluso senza feriti né denunce, ma con una sonora ramanzina per i giovani coinvolti nell'episodio.