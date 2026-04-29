Violentissimo scontro sulla statale tra due auto | una si ribalta l' altra esce dalla carreggiata

Un incidente grave si è verificato sulla statale, coinvolgendo due veicoli. Uno dei mezzi si è ribaltato sull'asfalto, mentre l’altro è uscito dalla carreggiata, fermandosi tra la vegetazione ai margini della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dei conducenti. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

BRINDISI - Violento tamponamento tra due auto. Una si è ribalta sull'asfalto, l'altra è uscita dalla carreggiata, andando a finire tra la vegetazione della campagna circostante. È quanto accaduto nella prima serata di oggi, mercoledì 29 aprile, sulla statale 16 che da San Vito dei Normanni.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Venaria Reale: scontro tra due auto, una esce di carreggiata e si ribaltaUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Incidente a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 aprile 2026 a Rivoli, in corso Allamano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terribile scontro sulla statale: con la moto si schianta contro una ruspa. Un 22enne elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni; Incidente in Abruzzo, Luca Rovatti muore a 34 anni. Era partito da Marino con degli amici; Incidente mortale sulla statale Sora-Avezzano, un decesso e un ferito gravissimo; Drammatico incidente sulla SS16: donna muore sbalzata sull'asfato dopo l'impatto tra il suo scooter e un furgone - FoggiaToday. Terribile scontro sulla statale: con la moto si schianta contro una ruspa. Un 22enne elitrasportato in ospedale in gravissime condizioniVALLELAGHI. Un gravissimo incidente stradale si è verificato attorno alle 10.30 di oggi - giovedì 23 aprile - lungo la SP 18 dir, nel territorio comunale di Vallelaghi. Un ragazzo di 22 anni stava per ... ildolomiti.it Incidente sulla statale 16 ad Apricena: moto contro camion, un mortoIncidente sulla statale Adriatica. Scontro tra un mezzo pesante e una moto: un morto. È questo il bilancio del tragico sinistro avvenuto nella mattinata di oggi, 29 ... quotidianodipuglia.it Bruttissime notizie per il #acMilan di #Allegri. #LukaModric, vittima di un violentissimo scontro di gioco con #Locatelli, ha riportato una doppia frattura dello zigomo. La sua stagione è finita. Spazio, quindi, a #Jashari in queste ultime 4 partite. - facebook.com facebook