Viola più volte gli obblighi di sorveglianza speciale per andare dalla fidanzata | arrestato

Un uomo di 26 anni, residente in un comune della provincia, è stato arrestato dalla polizia dopo aver più volte ignorato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Secondo quanto riferito, il soggetto ha più volte lasciato il suo luogo di residenza per andare a trovare la fidanzata, violando così le disposizioni imposte. L’arresto è stato effettuato in seguito a controlli di routine.

La polizia ha arrestato un pregiudicato 26enne di Adrano che ha violato le prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo sarebbe dovuto rimanere in casa ogni giorno dalle 21 alle 6, ma, in realtà, in più occasioni, si è reso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Viola gli obblighi della sorveglianza speciale per passeggiare, denunciato 52enneI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne residente a Mascalucia con le...

Viola domiciliari e sorveglianza speciale per 50 volte: condanna ridotta in appelloLa corte di appello di Palermo, accogliendo in parte il ricorso dell'avvocato Angelo Asaro, ha ridotto da sei anni a un anno e otto mesi di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: PONTINIA | Già ai domiciliari, viola più volte la misura e viene sorpreso a spacciare: arrestato 21enne; Stalking: viola più volte i domiciliari, arrestato dalla Polizia a Ravenna; Mondragone, viola più volte le prescrizione: 67enne arrestato - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Viola più volte i domiciliari: 34enne arrestato e portato in carcere.

Sutri – Viola più volte i domiciliari nonostante il braccialetto elettronico: arrestato e portato in carcereIl provvedimento è stato emesso dall’Autorità giudiziaria a seguito delle indagini condotte dai militari delle stazioni di Sutri e Caprarola SUTRI – Reit ... etrurianews.it

Mondragone, viola più volte le prescrizione: 67enne arrestatoI militari dell’Arma hanno rintracciato presso la propria abitazione il 67enne, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale per concorso in ... napolivillage.com

ADRANO: VIOLA LA SORVEGLIANZA SPECIALE, 26ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO E TRASFERITO IN CARCERE ADRANO (CT) – Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Gli a - facebook.com facebook

Tuttosport: il #Milan osserva #Fagioli per la prossima stagione. La Viola se lo tiene ben stretto #MilanPress x.com