Viola gli obblighi della sorveglianza speciale per passeggiare denunciato 52enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne residente a Mascalucia con le accuse di "violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza" e "resistenza a pubblico ufficiale". Nel tardo pomeriggio, alle 18 circa, l’equipaggio di una gazzella, in abiti borghesi, impegnato in un servizio perlustrativo, ha individuato un’utilitaria in transito in zona Fasano, riconoscendo l’autista perché già noto per le precedenti vicende giudiziarie. Quest’ultimo, non appena ha visto i militari, ha sterzato repentinamente cambiando direzione ed allontanandosi a tutta velocità lungo via Fratelli Bandiera, cercando di evitare, di fatto, il controllo e l’identificazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 39 anni di Mascalucia, già pregiudicato, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Il Tribunale di Milano ha approvato la richiesta del Questore di Lodi e ha deciso di mettere sotto sorveglianza speciale un uomo di 52 anni, residente nel Lodigiano.

