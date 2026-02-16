Viola gli obblighi della sorveglianza speciale per passeggiare denunciato 52enne
Un uomo di 52 anni di Mascalucia è stato denunciato dai carabinieri di Gravina di Catania perché si è allontanato senza rispettare le regole della sorveglianza speciale, nonostante fosse sottoposto a controlli. Durante un controllo di routine, il 52enne ha cercato di allontanarsi e ha opposto resistenza ai militari, che gli hanno notificato le accuse.
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne residente a Mascalucia con le accuse di "violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza" e "resistenza a pubblico ufficiale". Nel tardo pomeriggio, alle 18 circa, l’equipaggio di una gazzella, in abiti borghesi, impegnato in un servizio perlustrativo, ha individuato un’utilitaria in transito in zona Fasano, riconoscendo l’autista perché già noto per le precedenti vicende giudiziarie. Quest’ultimo, non appena ha visto i militari, ha sterzato repentinamente cambiando direzione ed allontanandosi a tutta velocità lungo via Fratelli Bandiera, cercando di evitare, di fatto, il controllo e l’identificazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Viola gli obblighi della sorveglianza speciale, nuova denuncia per un pregiudicato di Mascalucia
I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 39 anni di Mascalucia, già pregiudicato, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Lodi, 2 anni e 6 mesi di sorveglianza speciale per un 52enne pluripregiudicato
Il Tribunale di Milano ha approvato la richiesta del Questore di Lodi e ha deciso di mettere sotto sorveglianza speciale un uomo di 52 anni, residente nel Lodigiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LE NUOVE INCRIMINAZIONI - Fino a sei anni di reclusione per chi viola le misure restrittive Ue; Corte d’appello di Palermo: l’omessa informativa sull’asilo viola e interrompe la procedura accelerata, anche in frontiera; Il design di TikTok crea dipendenza e viola le disposizioni del DSA, secondo la Commissione europea; Frosinone, affidato ai servizi sociali, viola più volte gli obblighi e finisce in carcere.
Ragusa, viola obblighi della sorveglianza speciale: denunciato un gambianoRagusa, la Polizia di Stato di Ragusa denuncia un gambiano per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale ... quotidianodiragusa.it
Ragusa, viola gli obblighi della Sorveglianza Speciale: denunciato 25enneRagusa, 05 Febbraio 2026 - Nuovo intervento della Polizia di Stato di Ragusa nell’ambito delle attività di controllo del territorio e monitoraggio dei ... radiortm.it
Frosinone, affidato ai servizi sociali, viola più volte gli obblighi e finisce in carcere Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
CRONACA - CARABINIERI - Viola la sorveglianza speciale e si aggira in città con arnesi da scasso. Arrestato dai Carabinieri. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato, per violazione degli obblighi della sorve - facebook.com facebook