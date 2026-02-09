Viola domiciliari e sorveglianza speciale per 50 volte | condanna ridotta in appello

La Corte d'appello di Palermo ha ridotto la pena a Laura Savaia, 40 anni, di Canicattì. La donna, che doveva rispettare gli arresti domiciliari e la sorveglianza speciale, aveva superato le regole più di cinquanta volte. La condanna è passata da sei anni a un anno e otto mesi di carcere. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dall’avvocato Angelo Asaro.

La corte di appello di Palermo, accogliendo in parte il ricorso dell'avvocato Angelo Asaro, ha ridotto da sei anni a un anno e otto mesi di reclusione la pena inflitta a Laura Savaia, 40 anni, di Canicattì, accusata di aver violato per oltre cinquanta volte gli obblighi imposti dagli arresti.

