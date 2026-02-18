Colpo gobbo nel Ferrarese vinto 1 milione di euro con il ' MillionDay' | è caccia al fortunato

A Ripapersico, frazione di Portomaggiore, un residente ha portato a casa un milione di euro grazie al 'MillionDay'. La vincita si è verificata durante l’estrazione delle 20, lasciando tutti senza parole. Dopo aver controllato il biglietto, il fortunato ha scoperto di aver centrato il premio massimo, attirando l’attenzione di amici e vicini. La notizia si diffonde rapidamente nel paese, mentre le autorità stanno cercando di rintracciare il vincitore. La caccia all’estratto vincente è ufficialmente aperta.

Maxi vincita nel Ferrarese. Ripapersico, frazione di Portomaggiore, festeggia con il 'MillionDay'. Nell'estrazione delle 20.30 di lunedì 16, grazie ad una giocata singola, infatti un fortunato giocatore ha realizzato una vincita da 1 milione di euro. La combinazione vincente del concorso è stata: 3, 10, 17, 29, 43. Si tratta di fatto della settima vittoria da inizio anno per il concorso. A livello di gioco d'azzardo, tra l'altro, Ferrara (e provincia) continua ad essere baciata dalla Dea bendata in questo 2026. La Lotteria Italia, infatti, a inizio gennaio aveva portato sul territorio 50mila euro: stessa cifra, alcuni giorni dopo, incassata grazie a 'Il turista per sempre'.