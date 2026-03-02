Comunali Gubitosa | Il campo largo si farà il candidato sindaco dopo
Durante le elezioni comunali, un rappresentante ha dichiarato che il campo largo si realizzerà, ma il nome del candidato sindaco sarà comunicato in seguito. Nel frattempo, è stata commentata la riforma della giustizia proposta dalla maggioranza, definendola come non efficace nel risolvere i problemi concreti del sistema. La discussione si concentra sui prossimi sviluppi delle candidature e sulle misure giudiziarie in atto.
Tempo di lettura: 3 minuti “La riforma della giustizia proposta dalla maggioranza non risolve i problemi reali del sistema”. È netta la posizione di Michele Gubitosa, che interviene sia sul tema nazionale della giustizia sia sulle prospettive politiche in vista delle amministrative ad Avellino. Secondo l’esponente del Movimento 5 Stelle, il racconto della maggioranza sarebbe fuorviante. “ Siamo tutti d’accordo sul fatto che la giustizia possa e debba essere migliorata – afferma –. Nessuno vuole vivere in un Paese in cui un cittadino innocente finisce in carcere o vede la propria vita distrutta mediaticamente”. Il punto, però, per Gubitosa è un altro: la riforma in discussione non inciderebbe sugli errori giudiziari né sui tempi dei processi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
"Il campo largo si farà ad Avellino": Gubitosa (M5S) sulle alleanze e il dialogo con il PDA margine dell’incontro al Carcere Borbonico, Michele Gubitosa si è anche soffermato sulle prossime elezioni amministrative ad Avellino.
