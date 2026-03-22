Giro di Catalogna 2026 | sarà spettacolo con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel

Il Giro di Catalogna 2026 si prepara a regalare emozioni con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel. La corsa, inserita nel calendario World Tour, si svolgerà tra le Classiche del Nord e la Milano-Sanremo, offrendo ai tifosi uno spettacolo di alto livello. La competizione si svolge nel mese di marzo, coinvolgendo i principali ciclisti del circuito internazionale.

Nuovo appuntamento World Tour, nel bel mezzo delle Classiche del Nord e subito dopo la Milano-Sanremo. Scatta domani l’edizione numero 105 della Volta a Catalunya, il Giro di Catalogna. Sette tappe in programma, startlist di altissimo livello, non mancherà lo spettacolo. LE TAPPE. Percorso variegato, non mancano le frazioni per velocisti, ma sono molte le montagne che vedranno i corridori di classifica sfidarsi. Andiamo a scoprire tutte le frazioni: Tappa 1 (233): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172,7 km) Tappa 2 (243): Figueres – Banyoles (167,4 km) Tappa 3 (253): Mont-Roig del Camp – Vila-Seca (159,5 km) Tappa 4 (263): Mataró – Vallter (173 km) Tappa 5 (273): La Seu d’Urgell – Coll de Pal (155,3 km) Tappa 6 (283): Berga – Queralt (159 km) Tappa 7 (293): Barcelona – Barcelona (95,1 km) FAVORITI. 🔗 Leggi su Oasport.it

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