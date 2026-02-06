Tom Cruise affitta uno chalet privato per le Olimpiadi | dove alloggerà

Durante le Olimpiadi, Tom Cruise ha deciso di affittare uno chalet privato in una località nascosta. La notizia circolava da qualche giorno, ma ora si conoscono i dettagli: l’attore si è scelto una residenza tranquilla lontano dai riflettori, dove potrà rilassarsi e seguire le gare senza troppo clamore. La scelta dello chalet sembra indicare che Cruise preferisce un soggiorno riservato, lontano dalla confusione del centro olimpico.

Vista la sua presenza in qualità di ospite speciale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Tom Cruise ha affittato uno chalet privato. Ecco tutti i dettagli emersi. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vedranno anche la presenza di tante celebrità e ospiti pronti a illuminare la manifestazione. Tra i vip attesi per gli imminenti Giochi c’è anche Tom Cruise, che sembra aver riservato uno chalet privato per l’occasione. Il noto attore e produttore cinematografico statunitense è stato invitato ufficialmente alla manifestazione in qualità di ambasciatore delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mentre a Cortina è tutto esaurito e le prenotazioni sono andate a ruba, per Tom Cruise trovare un alloggio comodo e confortevole non è stata poi un’impresa impossibile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Tom Cruise Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è fatta subito notare per la presenza di tante star di fama internazionale e italiana.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

Ultime notizie su Tom Cruise Olimpiadi

