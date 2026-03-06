Un nuovo chalet di Antoni Gaudí è stato scoperto a Barcellona, nascosto per oltre un secolo. L’edificio, ora accessibile ai visitatori, si trova in una zona meno conosciuta della città. La scoperta ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di architettura che ora possono visitare questa struttura segreta, che si aggiunge alle numerose opere lasciate dall’architetto catalano.

A Barcellona sembra arrivato il momento di tirare le somme sull’eredità di Antoni Gaudí. Il cantiere della Sagrada Família sta infatti avanzando verso un traguardo che per oltre un secolo è sembrato quasi irraggiungibile: il completamento della basilica simbolo della città. E proprio mentre l’opera più celebre dell’architetto catalano si avvicina alla fine, arriva una notizia inattesa. A più di cento anni dalla sua morte, è stata riconosciuta ufficialmente una nuova architettura attribuita a Gaudí. Si tratta dello Xalet del Catllaràs, un piccolo chalet immerso nei boschi del Catllaràs, nei Pirenei catalani, vicino a La Pobla de Lillet. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Scoperto uno chalet segreto di Gaudí nascosto per oltre 100 anni: ecco dove si trova e come visitarlo

Il castello di Fantaghirò esiste davvero, ecco dove si trova e perché visitarloIl Castello di Pernštejn, costruito nel medioevo e arrivato oggi in perfetto stato, è davvero fiabesco.

Gaudí riscoperto: chalet nascosto tra i boschi confermato operaUn edificio nascosto tra i boschi della Catalogna, progettato tra il 1901 e il 1908, è stato finalmente riconosciuto come opera di Antoni Gaudí,...