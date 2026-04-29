Vieste successo per Bike & Talk e la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano

A Vieste si è svolta con successo la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano, che ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti. Contestualmente, si è conclusa positivamente anche l’iniziativa “Bike & Talk”, un evento dedicato agli appassionati di mountain bike. Entrambi gli appuntamenti hanno attirato pubblico e partecipanti, confermando l’interesse per le attività sportive nella zona.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai trabucchi, reso possibile anche grazie al contributo de La Rinascita dei Trabucchi Storici, impegnata nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio unico. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Vieste, con la partecipazione istituzionale dell’assessore allo sport Gaetano Desimio e del consigliere delegato alla cultura Alessandro Del Zompo. Il GAG – Giro ad Anello del Gargano prosegue con le prossime tappe, confermandosi come un’iniziativa capace di coniugare sport, ambiente e promozione territoriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vieste, successo per “Bike & Talk” e la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano Notizie correlate Leggi anche: Vieste en Rose 2026: 5 giornalisti e i vitigni del Gargano Giro d’Italia, torna il Giro-E: 18 tappe in e-bike alla scoperta del Bel PaeseDiciotto tappe su e giù per l’Italia, per una esperienza sempre più spumeggiante. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Alla scoperta del GAG: il Giro ad Anello del Gargano in bici; Vieste, successo per Bike & Talk e la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano.