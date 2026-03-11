Vieste en Rose 2026 | 5 giornalisti e i vitigni del Gargano

Il primo giugno 2026, Vieste ospita la settima edizione di La Vieste en Rose, un evento dedicato al vino nel centro storico della città. Cinque giornalisti sono presenti all’evento, che coinvolge diverse cantine, operatori e appassionati del settore vinicolo del Gargano. La manifestazione si svolge tra degustazioni e incontri nel cuore del centro storico.

Vieste accoglie la settima edizione di La Vieste en Rose il primo giugno 2026. L'evento si svolge nel centro storico e coinvolge cantine, operatori e appassionati del settore vinicolo. La collaborazione con eleva il profilo dell'iniziativa a livello nazionale. L'organizzazione prevede una giornata dedicata al business B2B e una serata aperta al pubblico con degustazioni e intrattenimento musicale. Il Comune di Vieste punta su questa manifestazione per rafforzare l'identità turistica ed economica del territorio. La presenza di giornalisti nazionali garantirà una copertura mediatica ampia. Una sinergia strategica tra territorio e critica gastronomica.