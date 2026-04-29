VIDEO | Squadra pronta e progetto definito | Russo chiude la fase del deposito liste

La candidata sindaca del centrosinistra ha annunciato ufficialmente il deposito delle liste per il Consiglio comunale, segnando un passo importante nella campagna elettorale. Ha anche reso noto che il programma è già stato definito e che la squadra di assessori è in fase di completamento. La fase del deposito si è conclusa senza intoppi, portando a termine una tappa fondamentale per la candidatura.

Liste depositate, programma già definito e una squadra di assessori in via di completamento. La candidata sindaca del centrosinistra Antonella Russo segna un passaggio importante della campagna elettorale, annunciando ufficialmente la presentazione delle liste per il Consiglio comunale e per le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Milan, pronta la fase 2 del progetto Allegri: cosa cambierà con la ChampionsMassimiliano Allegri è l’assicurazione del Milan che è tornato dove gli compete per tradizione ovvero in alto in classifica. VIDEO | Ex Chimica Arenella, parte la seconda fase del progetto: "Della bonifica si occuperà il vincitore"Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, rispondendo ai cronisti sulle condizioni attuali dell’area, a margine della presentazione del nuovo step... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Notizie sulla squadra femminile della LFC: Martha Thomas pronta per l'assenza per infortunio; Un’annata di calcio da film. Arriva la docu-serie di Farrago. Riprese dentro e fuori dal campo; Il Diavolo veste Prada 2, Stanley Tucci è già oltre l'atteso film: torna la squadra segreta in Citadel 2; Elezioni, la squadra di Saturnino Di Ruscio è pronta: 32 nomi, età e professioni diverse, uniti per servire Fermo. Comunali a Messina, Marcello Scurria presenta le liste. Squadra di governo pronta con 5 donne in giunta VIDEOE' iniziata questa mattina intorno alle 10:30 la presentazione alla commissione elettorale di tutto l’incartamento delle liste a sostegno del candidato del ... messina.gazzettadelsud.it Velo: 'Longo Borghini ha scelto bene il Giro, la squadra è pronta'Il commissario tecnico della Nazionale femminile di ciclismo, Marco Velo, ha delineato la strategia per la stagione delle azzurre, con un focus primario sugli Europei e i Mondiali. Intervenuto durante ... it.blastingnews.com Comunali a Messina, Marcello Scurria presenta le liste. Squadra di governo pronta con 5 donne in giunta https://gazzettadelsud.it/p=2202222 - facebook.com facebook