VIDEO | Ex Chimica Arenella parte la seconda fase del progetto | Della bonifica si occuperà il vincitore

Il progetto di riqualificazione dell'ex Chimica Arenella prende il via con la seconda fase: il vincitore si occuperà della bonifica. La gara internazionale “Reinventing cities” coinvolge Palermo, che ha deciso di affidare i lavori a un'azienda selezionata tra numerosi concorrenti. La fase attuale prevede l’inizio delle operazioni di bonifica, con un intervento che interesserà circa 20 ettari di terreno abbandonato.

Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, rispondendo ai cronisti sulle condizioni attuali dell’area, a margine della presentazione del nuovo step procedurale di "Reinventing cities". Quattro le proposte attualmente selezionate. L’assessore Carta: "Contiamo entro l’autunno di individuare gli aggiudicatari e avviare la riqualificazione degli spazi" Entra nel vivo la seconda fase del bando internazionale “Reinventing cities”, promosso dalla rete globale C40 Cities in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Agenzia del Demanio, dedicato alla riqualificazione dell’area dell'ex Chimica Arenella.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo gironeAl termine della prima fase degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, le prime tre di ogni girone sono passate alla seconda fase, formando due gruppi da sei squadre ciascuno.

Leggi anche: Jasmine Paolini rivela: “Errani dal prossimo anno nel mio team, si occuperà della parte tattica”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.