Milan pronta la fase 2 del progetto Allegri | cosa cambierà con la Champions

Il Milan ha annunciato l’avvio della fase 2 del progetto Allegri, che coincide con il ritorno in Champions League. Con questa partecipazione, i giocatori vedranno aumentare stipendio e durata dei contratti, e il club avrà maggiore peso nelle decisioni di mercato e nelle scelte tecniche. La squadra si prepara a confrontarsi con le principali competizioni europee nella prossima stagione.

Massimiliano Allegri è l’assicurazione del Milan che è tornato dove gli compete per tradizione ovvero in alto in classifica. Il club di via Aldo Rossi ha fortemente voluto il tecnico di Livorno per "ricostruire" dopo la scorsa stagione chiusa fuori dalle coppe europee, all’ottavo posto in classifica. E l’ "all in" su Max ha pagato sotto tutti gli aspetti, soprattutto quello dei risultati. Ecco perché l’allenatore toscano è e resterà al centro del progetto del Diavolo. Con un contratto fino al 2028 più opzione fino al 2029; con un ingaggio che sarà aumentato in maniera sensibile, da cinque a sei milioni, complice la qualificazione alla Champions (ancora da conquistare a dispetto del più nove sul Como quinto) e con un mercato che allargherà la rosa perché non ci sarà da giocare solo in Serie A, ma anche in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

