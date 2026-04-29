VIDEO | Scurria all’attacco | Liste di Basile senza firme non sono regolari andremo fino in fondo

Il dibattito sulle liste elettorali a sostegno del sindaco si intensifica con le dichiarazioni di un esponente, che ha affermato che le liste prive di firme non sarebbero conformi alle norme. La questione riguarda la regolarità delle liste presentate e il rispetto delle procedure previste dalla legge. Le autorità competenti stanno esaminando i documenti e le eventuali irregolarità, mentre le parti coinvolte si preparano a seguire la vicenda fino al suo epilogo.

Si accende il confronto politico e giuridico sulla presentazione delle liste elettorali a sostegno del sindaco Federico Basile. Il candidato del centrodestra Marcello Scurria in conferenza stampa convocata sull'argomento ha contestato la mancata raccolta delle firme annunciando iniziative formali.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Le liste di Sud chiama Nord senza firme, Scurria: "Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari"“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna... Scurria smonta Basile: 15 liste, ex nemici e il sistema DeMarcello Scurria ha risposto alla presentazione delle quindici liste a sostegno di Federico Basile definendo il fenomeno come una prova di debolezza... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Programmi elettorali, conferenza di Basile sull'area integrata dello Stretto: l'idea del biglietto unico | VIDEO; Scurria: Basile latitante sui lavori al Vittorio Emanuele e sull’Archivio di Stato; INTERVISTA Messina, la Lega scopre le carte: ecco la lista per il Consiglio comunale a sostegno di Scurria; De Luca all’attacco dopo il caso delle firme. Scurria: «Si escludano 14 liste di ScN». Basile: «Questo è procurato allarme»Il candidato del Centrodestra chiede alla Commissione elettorale di verificare il nodo della mancata raccolte firme da parte di Sud chiama Nord: «Pronto a ricorsi». L’ex sindaco: «La Regione ha già ri ... messina.gazzettadelsud.it Elezioni a Messina. Basile presenta 15 liste e conferma 6 assessori 61 liste ai quartieri per un totale di oltre mille candidati. Ecco chi sono gli assessori confermati... - facebook.com facebook