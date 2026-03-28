I 46 anni di Cesare Cremonini | il video della festa con gli amici e gli auguri vip da Valentino Rossi a Roberto Baggio

Un video mostrava la festa di compleanno di un cantante di 46 anni, con amici e collaboratori presenti. Tra gli auguri ricevuti, si vedevano messaggi da vari personaggi noti, tra cui sportivi e artisti. Il festeggiato ha ringraziato pubblicamente per gli auguri e ha commentato che il numero 46 rappresenta un buon traguardo. La celebrazione si è svolta a Bologna, con una breve dichiarazione del protagonista.

Bologna, 28 marzo 2026 - “Grazie a tutti per i tantissimi auguri. 46 è un bel numero. Vi voglio bene”. Cesare Cremonini ringrazia sui social amici e fan per gli auguri ricevuti per il suo compleanno numero 46 festeggiato ieri 27 marzo 2026. “Un bel numero” scrive l’artista bolognese: forse un riferimento all’amico Valentino Rossi che lo aveva scelto per gareggiare? Una cosa è certa, il Dottore condivide spesso momenti importante con il musicista e anche questa volta era lì per fare festa. Assieme a lui la compagna Francesca Sofia Novello che sui social ha condiviso diverse foto della festa di Cesare Cremonini. Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e volata verso il tour dei record La torta con note e sax. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 46 anni di Cesare Cremonini: il video della festa con gli amici e gli auguri vip, da Valentino Rossi a Roberto Baggio Articoli correlati Compleanno di Valentino Rossi: l’amore di Francesca Sofia, gli auguri dei vip. Ma con il padre è ancora silenzioPesaro, 16 febbraio 2026 – Un compleanno speciale quello di oggi per Valentino Rossi, che spegne 47 candeline e esce quindi dal suo numero ‘magico’... Tanti auguri Michelle Hunziker! Festa da urlo con gli amici, arriva la dedica della figlia AuroraFesta speciale per il compleanno di Michelle Hunziker! E non mancano gli auguri della figlia Aurora Che festa! Compleanno speciale per Michelle... Tutto quello che riguarda Cesare Cremonini Temi più discussi: Cesare Cremonini, compleanno in studio di registrazione e volata verso il tour dei record; Buon compleanno Cesare Cremonini, 46 canzoni per rendergli omaggio; Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: La cosa più bella mai vista; Venerdì 27 marzo. Cesare Cremonini compie 46 anni, il «regalo del secolo» della compagna Caterina Licini e gli auguri social di Jovanotti: «Che numero!»Il compleanno del cantante bolognese che compie 46 anni, il numero di gara di Valentino Rossi, suo grande amico al quale ha dedicato anche un brano ... corrieredibologna.corriere.it Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: La cosa più bella mai vistaIl cantautore bolognese spegne 46 candeline e festeggia tra amore e musica. La sorpresa e il video condiviso con i fan ... bolognatoday.it CESARE CREMONINI. CESARE CREMONINI · Original audio. - facebook.com facebook Cesare Cremonini compie 46 anni, il «regalo del secolo» della compagna Caterina Licini e gli auguri social di Jovanotti: «Che numero!» x.com