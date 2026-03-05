Stiamo entrando in guerra Meloni parli chiaro sull’Iran Segui Io non ci sto di Luca Sommi

“Stiamo entrando in guerra, Meloni parli chiaro sull’Iran”. Luca Sommi sommi inaugura giovedì 5 marzo “Io non ci sto”, una nuova rubrica in cui commenta i principali fatti della politica nazionale e internazionale. Per non rassegnarsi a un mondo sempre più corrotto. Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi Contratto del comparto sicurezza e difesa, il sindacato della Guardia di Finanza contro il governo: “I soldi non bastano, non firmiamo” Meno male che Sànchez c’è! Ma cosa accadrebbe se ci fosse il “Pedro italiano”? Antisemitismo, il Senato approva il ddl. Il Pd si spacca: sei “riformisti” votano Sì contro la linea del gruppo Intercettati missili su Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

