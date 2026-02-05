Bancomat fatti esplodere nella notte Sgominata la banda della marmotta | colpivano anche in Ciociaria

Questa notte, nella zona, sono stati fatti saltare alcuni bancomat. La polizia ha sgominato la banda della marmotta, un gruppo di cinque persone provenienti dalla Puglia, accusate di aver colpito con esplosivi diversi sportelli automatici nel Sud e nel Centro Italia. Gli agenti hanno già fermato i sospetti, ritenuti responsabili di 17 assalti in tutta Italia.

Cinque fermi per i "pendolari del crimine" partiti dalla Puglia. Sono accusati di 17 assalti in tutto il Sud e Centro Italia. Nel mirino degli inquirenti anche i recenti colpi, l'ultimo a Ceccano qualche giorno fa, che hanno devastato uffici postali e banche della nostra provincia. Potrebbe esserci una svolta decisiva dietro la lunga scia di boati che, nelle ultime settimane e fino alle scorse ore, ha turbato il sonno di molti cittadini della provincia di Frosinone. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno stretto le manette ai polsi di cinque persone, ritenute i componenti di una banda specializzata e senza scrupoli, capace di muoversi velocemente tra regioni diverse per "sventrare" gli sportelli automatici e fuggire con il contante.

A distanza di due settimane dal tentativo fallito, la cosiddetta “banda della marmotta” ha colpito nuovamente a Squinzano, facendo esplodere un bancomat.

Bancomat fatti esplodere con la tecnica della marmotta: il prelievo da 20 euro, poi...

