VIDEO & FOTO Benevento Mignani e Salvemini on fire all’Imbriani | non decolla la prevendita per il Foggia

Questa mattina il Benevento si è allenato all’Imbriani davanti ai tifosi, in una seduta a porte aperte. Durante l’allenamento, Mignani e Salvemini sono stati protagonisti di un’intensa sessione, mentre la prevendita dei biglietti per la partita contro il Foggia non ha ancora raggiunto numeri significativi. La partecipazione dei sostenitori ha attirato l’attenzione dei presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato all'Imbriani davanti ai tifosi. C'era curiosità per capire le condizioni di Lamesta che era reduce da un fastidio all'appendice. Clima euforico nella partitella finale molto combattuta contraddistinta dal un gol spettacolare di testa di Salvemini ed un cucchiaio di Mignani dal dischetto (immagini nel servizio). Stenta a decollare la prevendita per Benevento-Foggia anche se è attesa una forte impennata nelle prossime ore.