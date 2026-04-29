Il leader di un partito ha affermato che, qualora una figura come Silvia Salis venga scelta come leader del centrosinistra, potrebbe essere avviato un dialogo tra le parti. Ha sottolineato che sarebbe importante evitare le primarie e puntare su una persona capace di mediazione, determinazione e comunicazione chiara, elementi che secondo lui potrebbero favorire un confronto tra i due schieramenti politici.

«Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione e la capacità di parlare un linguaggio che le persone capiscono come Silvia Salis, Azione potrebbe iniziare un dialogo col centrosinistra. Purtroppo questa cosa la vedo piuttosto lontana». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Genova. «È un auspicio nel senso che noi non faremo mai parte di cose che producono primarie governate dai signori delle tessere. Se domani il centrosinistra avrà una botta di coraggio e proverà a investire su una figura nuova e dinamica, se Silvia Salis sarà la leader del centrosinistra, noi saremmo disponibili ad aprire un’interlocuzione».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Calenda: "Se Silvia Salis sarà leader centrosinistra potremo aprire un dialogo"

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