Centrosinistra Calenda | Se scegliesse leader come Salis possibile dialogo

Il leader di un partito del centrodestra ha commentato la possibilità di avviare un dialogo con il centrosinistra, ipotizzando che una figura come Silvia Salis potrebbe facilitare un confronto. Ha sottolineato come, invece di concentrarsi sulle primarie, il centrosinistra potrebbe considerare un candidato capace di mediazione e comunicazione chiara. Queste dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto politico in cui si discute di possibili alleanze.

Il leader di Azione apre al campo largo, ma solo se la coalizione fosse guidata da un leader simile alla sindaca di Genova “Se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione con la determinazione e la capacità di parlare un linguaggio che le persone capiscono, come Silvia Salis, Azione potrebbe iniziare un dialogo”. Lo ha detto questa sera il leader di Azione Carlo Calenda, a Genova a margine della presentazione del suo libro, rispondendo alla domanda se aprirebbe un dialogo col centrosinistra. “Purtroppo questa cosa la vedo lontana – ha aggiunto – è un auspicio, nel senso che noi non faremo mai parte di cose che producono primarie governate dai signori delle tessere“.🔗 Leggi su Lapresse.it

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