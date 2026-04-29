Victoria De Angelis ha compiuto 26 anni e ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e scatti che la ritraggono insieme alla sua compagna, Luna. Tra le foto pubblicate si vedono baci e momenti di tenerezza condivisi sui social. La bassista della band italiana ha condiviso alcune immagini della giornata, mentre la sua relazione con Luna viene spesso mostrata sui profili personali.

Il 28 aprile 2026, Victoria De Angelis ha spento 26 candeline. Tra la pioggia di auguri arrivati dei fan e dei colleghi di tutto il mondo, il messaggio più atteso era quello di Luna Passos, la fidanzata della bassista, che ha voluto celebrare la giornata con un post pieno di tenerezza. "Auguri amore mio", ha scritto la modella brasiliana, a corredo di una foto che ritrae le due in un bacio dolcissimo. Lo scatto, subito ricondiviso da Victoria, vale più di mille parole e racconta la solidità di una relazione che dura ormai da oltre tre anni. Leggi anche: Dove Cameron e Damiano David si sposeranno a Roma? I festeggiamenti di compleanno, quest'anno, sono arrivati in anticipo per Victoria De Angelis.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Victoria De Angelis festeggia i 26 anni con i baci di Luna: "Auguri amore mio"

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