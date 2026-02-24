Rossi festeggia 47 anni | torta da record e baci con Francesca

Valentino Rossi celebra i suoi 47 anni a Riccione, dove ha organizzato una festa con amici e famiglia. La causa principale è il suo compleanno, ma l’evento si è distinto per la torta enorme e i momenti di affetto con la compagna Francesca Sofia Novello. Durante la serata, il campione ha condiviso sorrisi e battute, mentre i presenti hanno gustato specialità locali preparate per l’occasione. La festa si è conclusa con abbracci e brindisi in riva al mare.

Valentino Rossi festeggia 47 anni a Riccione: tra pista, baci e una torta da record Valentino Rossi ha celebrato il suo 47° compleanno con una festa a Riccione, tra menù personalizzati, baci con la compagna Francesca Sofia Novello e una torta gigante. La celebrazione, rimandata al 23 febbraio, ha la partecipazione di amici e familiari in un ristorante della città romagnola. Il campione di Tavullia, noto come il Dottore, ha scelto il ristorante Da Lele per la sua festa, dove ha brindato con amici e familiari. La location era decorata con palloncini blu e dorati, e menù personalizzati con una pista da cocktail, in stile gara motociclistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valentino Rossi, compleanno amaro: 47 anni ma papà Graziano non festeggia. “Gli auguri? Me li faccia lui”Valentino Rossi compie 47 anni, ma il papà Graziano non ha ancora ricevuto gli auguri.

Valentino Rossi, festa 46+1 a Riccione: dal menù a "pista" ai baci con Francesca Sofia, foto e dettagli del compleannoValentino Rossi ha festeggiato il suo 47° compleanno a Riccione, dove amici e tifosi hanno partecipato a una serata speciale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I 47 anni di Valentino Rossi: l’amore di Francesca Sofia Novello, gli auguri vip e il ‘gelo’ con il padre; Valentino Rossi, festa di compleanno in ritardo: la torta 46+1, il menù a tema, il bacio con Francesca Sofia; Compie oggi 47 anni Valentino Rossi, il Dottore amato da milioni di tifosi; Valentino Rossi, compleanno amaro: 47 anni ma papà Graziano non festeggia. Gli auguri? Me li faccia lui.

Valentino Rossi festeggia 47 anni con una grande cena insieme a Francesca Sofia Novello e gli amiciLa festa arriva una settimana dopo il compleanno, celebrato il 16 febbraio. Valentino Rossi aspetta il weekend e festeggia, così, i 47 anni con una grande cena. Con lui c’è la compagna Francesca Sofia ... gossip.it

Valentino Rossi, festa 46+1 a Riccione: dal menù a pista ai baci con Francesca Sofia, foto e dettagli del compleannoIl campione di Tavullia ha compiuto 47 anni e ha scelto un ristorante a Riccione per spegnere le candeline. Cori degli amici per gli auguri e brindisi. La super torta personalizzata ... msn.com

Il compleanno speciale di Valentino Rossi tra amici e motori Valentino Rossi ha festeggiato il suo 47° compleanno con una festa in grande stile, una settimana dopo il giorno esatto. Organizzata dalla sua compagna Francesca Sofia Novello, la serata ha avu - facebook.com facebook

Oggi Valentino Rossi compie 47 anni. Li festeggia con un bellissimo terzo posto conquistato domenica alla 12h di Bathurst insieme a Raffaele Marciello e Augusto Farfus, al volante della BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT, sul leggendario Mount Panoram x.com