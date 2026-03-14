Il ministero ha convocato una riunione con i rappresentanti di Beko, coinvolgendo anche i sindacati, per discutere degli investimenti e delle possibilità di reintegro dei lavoratori. La discussione si è concentrata sulle strategie future dello stabilimento di Comunanza, che, dopo un anno dall’accordo che aveva evitato la chiusura, torna a essere oggetto di attenzione ufficiale.

A distanza di un anno dall’accordo che ne aveva scongiurato la chiusura, lo stabilimento Beko di Comunanza torna al centro dell’attenzione istituzionale. Il 28 aprile, infatti, è stato convocato un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto sul piano industriale e sugli impegni presi dall’azienda nei confronti del sito produttivo dei Monti Sibillini. Lo stabilimento rappresenta da decenni un pilastro occupazionale e produttivo per tutto il territorio montano. La sua eventuale chiusura, ipotesi che aveva preso corpo nei mesi più difficili della vertenza, avrebbe avuto ripercussioni pesantissime su un comprensorio già segnato dalle conseguenze del sisma e da una progressiva perdita di popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beko, un nuovo tavolo al ministero. Si decide su investimenti e reintegri

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