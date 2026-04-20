Ottime letture e sicurezza | ora Josep Martinez può prendersi l’Inter

Durante la partita di venerdì sera contro il Cagliari, Josep Martinez ha offerto una prova molto convincente tra le note positive della serata. La sua performance ha contribuito alla vittoria della squadra, dimostrando sicurezza tra i pali. L’estremo difensore ha parato diversi tiri, mantenendo la porta inviolata e mostrando una buona solidità nelle uscite. La sua presenza ha rafforzato il reparto difensivo e ha rafforzato la sua posizione nel ruolo.

Tra le tante note positive della vittoria di venerdì sera contro il Cagliari, c’è la prestazione molto convincente di Josep Martinez. Il portiere spagnolo ha finalmente mostrato solidità, e ora le possibilità di vederlo nuovamente titolare ai danni di Yann Sommer crescono sempre di più. Prima del match in pochissimi potevano aspettarsi la sua titolarità, ma il classe ’98 ha saputo rispondere presente sorprendendo anche i più scettici. La giocata più importante dello spagnolo è arrivata al 52?, quando grazie a una sua uscita fuori dall’area di rigore per anticipare Palestra, innesca l’azione nerazzurra che termina con il gol di Thuram, che ha aperto lo scenario agli altri gol nerazzurri.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Ottime letture e sicurezza: ora Josep Martinez può prendersi l’Inter Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe in auto e uccide anziano in carrozzina Notizie correlate Pagelle Como Inter: Josep Martinez sicurezza, Pio e Frattesi in difficoltàCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Mercato Inter, deciso il futuro di Josep Martinez: scenario a sorpresa in vista dell’estatedi Alberto PetrosilliMercato Inter, i nerazzurri hanno deciso di separarsi anche da Josep Martinez in estate: pronta la rivoluzione in porta L’Inter... Tutti gli aggiornamenti Josep Martinez, chi è il secondo portiere dell’InterNato ad Alzira il 27 maggio 1998, prima di arrivare in Italia è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Josep Martínez Riera, nato ad Alzira il 27 maggio 1998, è cresciuto nel settore ... lettera43.it Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoniDal vivaio del Barcellona all'Inter, in attesa di prendersi la maglia da titolare tra i pali dei nerazzurri. La carriera di Josep Martinez (coinvolto oggi in un incidente che lo ha visto investire e ... ilmattino.it