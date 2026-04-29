Viareggio sorpreso con le dosi in piazza Nottolini | arrestato un uomo per spaccio

Da virgilio.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Viareggio dopo essere stato trovato con cocaina già suddivisa in dosi e 300 euro in contanti. L’arresto è avvenuto in piazza Nottolini, dove le forze dell’ordine hanno fermato il soggetto e sequestrato la sostanza stupefacente insieme al denaro. La droga e i soldi sono stati sequestrati durante l’intervento delle forze di polizia.

È di un arresto e il sequestro di 3 grammi di cocaina e 300 euro il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Viareggio. Un uomo di origine marocchina è stato fermato nei pressi di Piazza Nottolini e trovato in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e denaro contante, ritenuto provento di spaccio. Il controllo dei Carabinieri e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del territorio da parte della Sezione Radiomobile della Compagnia di Viareggio. I militari hanno deciso di fermare un uomo di nazionalità marocchina, già...🔗 Leggi su Virgilio.it

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