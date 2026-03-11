Cefalù sorpreso con una bustina con le dosi di cocaina | arrestato un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Cefalù dopo essere stato trovato in possesso di una bustina con dosi di cocaina. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di nascondere la droga lanciandola in un’aiuola, ma è stato comunque sorpreso e fermato. L’arresto è avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine nella zona.

Ha provato a disfarsi di una bustina con dentro cocaina lanciandola in una aiuola. Ma è stato sorpreso e arrestato. Nel mirino dei carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Cefalù è finito un uomo di 43 anni, residente a Lascari, accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Sorpreso in bici con dosi di cocaina e hashish: arrestato 28enneNelle prime ore della mattinata di ieri, 11 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni, già noto alle forze... Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Una raccolta di contenuti su Cefalù sorpreso con una bustina con le... Argomenti discussi: Cefalù, firmato il primo atto verso il gemellaggio con la città slovacca di Nove Zámky -. La spiaggia preferita è una mezzaluna di sabbia dorata siciliana: l’elogio del Guardian a CefalùC’è una Sicilia che continua a conquistare la stampa internazionale senza bisogno di effetti speciali, ma semplicemente restando se stessa. È quella che il Guardian ha recentemente celebrato in un ... siviaggia.it Microquasar a Cefalù, tra bellezza e scienzaDa lunedì 15 a venerdì 19 settembre, nella cornice di una città che è essa stessa un’opera d’arte, si accenderanno i riflettori su alcuni degli oggetti più affascinanti del cosmo. Tra il blu del suo ... media.inaf.it