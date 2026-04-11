Sorpreso a spacciare in centro | ingerisce otto dosi di cocaina per sfuggire all' arresto

Durante un controllo di routine nelle zone centrali della città, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sorpreso a spacciare droga. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha ingerito otto dosi di cocaina nel tentativo di evitare l’arresto. Successivamente è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Lotti’, dove si è reso necessario un intervento d’urgenza. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il trasporto in cella.

Un normale servizio di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città si è trasformato, nella mattinata dello scorso 9 aprile, in un arresto movimentato e in un successivo intervento d’urgenza presso il Pronto soccorso dell'ospedale ‘Lotti’.Intorno alle 13 i carabinieri della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina, arrestato Roberto Pannunzi IL NARCOTRAFFICANTE PIÙ POTENTE D'EUROPA - IL BROKER DI COCAINA DELLA NDRANGHETA