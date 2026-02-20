Riqualificazione viale della Vittoria diffida al Comune per il progetto

Il Comune ha ricevuto una diffida ufficiale in seguito alla riqualificazione del Viale della Vittoria, che ha sollevato molte proteste tra i residenti. La causa principale riguarda le modifiche al traffico e l’assenza di un’adeguata consultazione pubblica. I cittadini hanno presentato un ricorso, chiedendo chiarimenti e modifiche al progetto. La questione si è intensificata con l’intervento di un’associazione locale, che ha denunciato rischi per la sicurezza e l’ambiente. La disputa ora si svolge davanti ai giudici.

Il braccio di ferro sul futuro Viale della Vittoria sale di livello e approda ufficialmente sul terreno legale. Il comitato di cittadini, commercianti e operatori del Viale della Vittoria ha rotto gli indugi inviando una formale diffida arrivata ieri all'Amministrazione comunale, chiedendo "l'immediato stop al progetto di riqualificazione degli spazi aperti e della viabilità". Il Comitato del viale della Vittoria, ritiene che l'intervento, nella sua attuale configurazione, risulti "gravemente pregiudizievole per la vivibilità dell'area e per la continuità delle attività economiche ivi presenti".