Farmaci dimagranti nuova pillola promette un maggiore calo di peso

È stata presentata una nuova pillola appartenente alla categoria degli agonisti Glp-1, mirata a favorire una maggiore perdita di peso. Il farmaco rappresenta un’opzione in più per chi cerca metodi efficaci per gestire il peso corporeo. La sua introduzione si inserisce nel panorama delle soluzioni farmacologiche disponibili, suscitando interesse tra professionisti e utenti.

(Adnkronos) – E' una nuova pillola dimagrante della famiglia dei popolari agonisti Glp-1, si chiama orforglipron e un nuovo studio clinico controllato randomizzato di fase 3, pubblicato sulla rivista 'The Lancet', dimostra che nelle persone con diabete è in grado di portare a una maggiore riduzione dei livelli di glicemia e a cali di peso significativamente maggiori rispetto all'attuale Glp-1 orale disponibile. Il trial (Achieve-3) è il primo studio di fase 3 a confrontare direttamente orforglipron (12 o 36 mg) con semaglutide orale (7 o 14 mg), che è oggi l'unico Glp-1 orale disponibile e deve essere assunto a stomaco vuoto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

