Farmaci antidiabetici dimagranti | se non funzionano è colpa di un gene
Recentemente si è parlato di farmaci antidiabetici utilizzati anche come aiuto alla perdita di peso. Tuttavia, le risposte a questi farmaci variano da persona a persona: alcuni ottengono risultati soddisfacenti, altri quasi nessuno. Questa differenza potrebbe essere attribuita a fattori genetici, che influenzano come il corpo reagisce ai medicinali. La ricerca si concentra ora sull'identificazione di questi geni per migliorare l'efficacia dei trattamenti.
Immaginiamo che diverse persone assumano la stessa medicina, con la stessa diagnosi. Per alcune quella medicina funziona in toto, mentre per altre quasi non funziona. È quello che accade con alcuni farmaci a base di GLP-1, e la causa potrebbe essere scritta nel DNA. I farmaci a base di GLP-1 (la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Farmaci anti-diabete: un gene decide quanto funzionano e per chiImmaginiamo che diverse persone assumano la stessa medicina, con la stessa diagnosi.
“I farmaci dimagranti? Queste punture funzionano per un breve periodo, quando si smette di prenderle poi si ingrassa subito di nuovo”: l’allarme nel nuovo studio di OxfordLe iniezioni per dimagrire non sono la panacea di tutti i grassi e non garantiscono risultati a lungo termine.
I farmaci dimagranti a base di GLP-1 non funzionano per tutti. Le varianti genetiche offrono nuovi indiziLa perdita di peso e la nausea causate da questi farmaci potrebbero essere correlate a varianti genetiche comuni, ma non bastano a spiegare del tutto perché ... lescienze.it
Dimagrire con farmaci proibiti, tutti i pericoli per la saluteErano gli anni 80-90 quando esplose la moda dei cocktails di farmaci dimagranti. Un vero e proprio bengodi per chi li formulava e vendeva, ma dalle conseguenze nefaste per chi li assumeva, col ... repubblica.it