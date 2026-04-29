Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 29 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata dall'Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un servizio di aggiornamento sul traffico, offrendo informazioni in tempo reale sulla situazione delle strade e sulle eventuali criticità presenti nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il cubano della Roma Teramo l'incidente avvenuto prima al km 5 e 700 provoca ancora Disagi con code tra Fiorentina e Portonaccio in direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto si procede il traffico intenso tra Portonaccio e Tor Cervara ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti sempre per traffico intenso tra le uscite laurentine diramazione Roma Sud in interna rallentamenti tra il bivio per la Roma Teramo e la Casilina nel quadrante sud della capitale su via Cristoforo Colombo si sta...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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