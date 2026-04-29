Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 29 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Le informazioni vengono fornite attraverso il servizio Infomobilità, che monitora le condizioni del traffico e le eventuali criticità lungo le principali arterie della regione. Questo aggiornamento si inserisce in un quadro di monitoraggio costante delle strade, con l’obiettivo di informare gli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare lunghi incolonnamenti a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli all'altezza dello svincolo con la via Trionfale al momento code a partire dalla diramazione Roma Nord con ripercussioni sulla stessa in entrata verso raccordo mentre in interna code all'altezza della galleria Appia qui per traffico intenso poi cosa tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Cervara in direzione del centro è sempre.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con le informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura subito un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com